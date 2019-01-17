Американец проиграл россиянину и отлупил ракеткой корт

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Теннисист из России Даниил Медведев одолел своего соперника из США Райана Харрисона в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии. Он одержал победу во всех сетах с одинаковым счетом - 6:3, 6:3, 6:3.

По ходу второй партии нервы у американца не выдержали, и он с яростью разбил ракетку о покрытие корта. Встреча продлилась около полутора часов.

В следующем круге россиянин встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Тот на прошедшей стадии одолел румына Мариуша Копила, сообщает "Чемпионат.com".

Еще один представитель России Евгений Донской, в отличие от соотечественника, не смог превзойти соперника. Он проиграл Филиппу Краиновичу из Сербии. При этом он дважды проиграл на тай-брейке: 6:4, 7:6, 7:6.

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.