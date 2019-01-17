Лунная ночь убила первое в истории растение

В этот период температура на поверхности Луны опускается до минус 170 градусов по Цельсию

Проросшее на борту космического аппарата "Чанъэ-4" семя хлопка погибло, не выдержав слишком низкой температуры. На спутнике Земли наступила лунная ночь, которая длится около двух земных недель. В это время температура опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

Это произошло через сутки после публикации фотографии ростка. Впрочем, китайские ученые и не рассчитывали на долгий эксперимент, пишет ТАСС.

8 декабря Китай запустил космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны и стал первой страной в мире, кому удалось выполнить такую задачу.

Корабль привез с собой семена хлопка картофеля, рапса, резуховидки, дрожжевые грибки и личинки дрозофиллы. Накануне стало известно, что на борту китайского зонда смогло прорасти только хлопковое семя.