Жительница Подмосковья с сыном-аутистом потерялась в лесу

Из леса в Подмосковье спасли потерявшихся подростка, страдающего аутизмом, и его мать

В районе Черноголовки около Южного озера спасатели обнаружили женщину и ее сына, страдающего аутизмом, которые потерялись в лесу. Как оказалось, мать пошла искать своего ребенка, в итоге спасать пришлось обоих.

"Мобильный телефон потерявшегося был недоступен. Перепуганная мать, забив тревогу, самостоятельно отправилась на поиски сына, в результате и ее мобильный телефон разрядился", - сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области "Мособлпожспас".

Для поиска людей были задействованы вездеходы. Поисковая операция длилась около полутора часов. Женщина с сыном услышали сигналы поисковиков и вышли из леса, отмечает АГН "Москва". После осмотра врачами они были отпущены домой.