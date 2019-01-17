Меган Маркл пошла в цирк с браслетом принцессы Дианы

Герцогиня выглядела невероятно ярко

Супруга принца Гарри Меган Маркл пришла на премьеру новой программы Cirque du Soleil в очень броской одежде. Кроме того, на ее ладони красовался браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане.

На Маркл, находящейся на шестом месяце беременности, сверкало блестящее темно-синее платье от французского бренда. Его стоимость превышает 5,5 тысяч долларов.

В руках герцогиня держала черный атласный клатч от Givenchy. Меган надела черные босоножки от Stuart Weitzman, которые открывали накрашенные темно-бордовым лаком ногти, пишет Daily Mail.

Королевские эксперты отметили, что появление в общественном месте с голыми ногами противоречит протоколу.