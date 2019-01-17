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Тутберидзе променяла Загитову на 12-летнюю фаворитку

16:21
  • четверг
  • 17 января 2019

Ей понравилось выступление Камилы Валиевой

В Instagram знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилась фотография юной воспитанницы Камилы Валиевой. Подпись к снимку гласит: "Моя любимая программа года".

На фото 12-летняя фигуристка повторяет сцену из картины Пабло Пикассо "Девочка на шаре". Интересно, что в комментариях некоторые решили, что аккаунт Тутберидзе фейковый. Также там удивились тому, что выбор специалиста не пал на выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая, как считают многие, является любимицей у тренера.

Как пишет "Комсомольская правда", программа Валиевой, поставлена хореографом Даниилом Глейхенгаузом. В 12 лет юная спортсменка еще не может выступать даже среди юниорок. Однако в конце 2018 года она показал программу "Девочка на шаре", чем привела в восторг зрителей.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алина Загитова под руководством Этери Тутберидзе взяла золото. Еще одна фигуристка Евгения Медведева дважды заняла второе место. В мае Медведева прекратила свое сотрудничество с тренером и начала тренировки у канадца Брайана Орсера.

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