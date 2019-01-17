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Президент Сербии вцепился в руку Путина

16:02
  • четверг
  • 17 января 2019

Лидеры России и Сербии обменялись 8-секундным рукопожатием

Владимир Путин в четверг прибыл с официальным визитом в Белград. Президента России у трапа самолета встретил лично лидер Сербии Александр Вучич. Они обменялись долгим рукопожатием – оно длилось почти восемь секунд.

После приветствия Путин и Вучич сели на российский лимузин Aurus, на котором лидеры отправились к мемориалу воинам-освободителям Белграда, пишет РИА Новости.

Повестка переговоров Путина и Вучича довольно обширная. Главы государств обсудят экономические отношения, в частности, затронут продление газопровода "Турецкий поток". Также на повестке - ситуация вокруг непризнанного Косова.

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