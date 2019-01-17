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Пугачева оказалась при смерти из-за неудачной пластики

16:36
  • четверг
  • 17 января 2019

Певица делала операцию на лице

69-летняя Алла Пугачева пострадала от пластической операции в 1990-е годы. Ей занесли опасную инфекцию.

Подруга артистки Мила Андреева рассказала, что развившаяся болезнь едва не стоила Пугачевой жизни.

"Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо", - приводит слова Андреевой "Газета.ru" со ссылкой на журнал "Караван историй".

Она считает, что к операции ее подтолкнул бывший возлюбленный певец и композитор Сергей Челобанов. Он был моложе Аллы на 12 лет. Пара просуществовала около трех лет и распалась в 1993 году.

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