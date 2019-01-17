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Путина встретили в Белграде аплодисментами

16:47
  • четверг
  • 17 января 2019

Путин и Вучич возложили цветы к монументу освободителям Белграда

Владимир Путин и Александр Вучич посетили мемориальное кладбище в Белграде. Лидеры России и Сербии возложили венки у памятника советским и югославским воинам. При этом Путина жители Белграда встречали особенно тепло. Ему аплодировали и скандировали: "Путин! Путин!".

После этого главы государства отправились к правительственному комплексу в Белграде, где уже начались их переговоры. Перед встречей Вучич заявил, что  Сербия довольна военно-техническим сотрудничеством с Россией. "Сербия является надежным партнером Российской Федерации", - приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Сербии лично встретил Путина у трапа самолета. Они обменялись долгим рукопожатием. После этого лидеры сели в российский лимузин Aurus.

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