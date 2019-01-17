Должников по алиментам отправят в армию

В Госдуму внесли соответствующий законопроект

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов выступил с предложением отменить отсрочку от призыва на военную службу тем, у кого есть долги по алиментам. Проект закон уже опубликован в думской электронной базе данных.

Сейчас граждане, имеющие двух и более детей, имеют право на отсрочку, даже если они не состоят в официальном браке. Правовая норма сформулирована так, что отсрочкой могут воспользоваться и лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов.

"Учитывая это, законопроектом предлагается уточнить категорию граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по данному основанию, установив, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим двух и более детей, за исключением граждан, уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств", - цитирует текст пояснительной записки к документу РИА Новости.

Также сообщается, что после вступления закона в силу военкоматы будут отправлять запросы в Федеральную службу судебных приставов и получать сведения, возбуждено ли исполнительное производство по взысканию денег с должника.