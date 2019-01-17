ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео мощного пожара в Петербурге

17:54
  • четверг
  • 17 января 2019

Погиб один человек

На территории типографского комплекса в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами. Это произошло из-за возгорания в здании.

В результате пожара погиб один человек. Еще трое пострадали. Более 30-ти были эвакуированы. Обрушение произошло на площади 60 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас, по данным ТАСС, возгорание локализовано.

Как передает "Фонтанка", очевидцы услышали взрывы и хлопки внутри здания. Спасатели вынесли из комплекса нескольких пострадавших.

Новости по теме
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.