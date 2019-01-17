Видео мощного пожара в Петербурге

Погиб один человек

На территории типографского комплекса в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами. Это произошло из-за возгорания в здании.

В результате пожара погиб один человек. Еще трое пострадали. Более 30-ти были эвакуированы. Обрушение произошло на площади 60 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас, по данным ТАСС, возгорание локализовано.

Как передает "Фонтанка", очевидцы услышали взрывы и хлопки внутри здания. Спасатели вынесли из комплекса нескольких пострадавших.