ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар в Перми: спасенная беременная женщина родила

17:57
  • четверг
  • 17 января 2019

Ее увезли с места происшествия и госпитализировали

Женщина, которую спасли во время пожара в офисном центре в Перми 17 января, родила. Сообщается, что она находилась на девятом месяце беременности.

"Женщина родила. Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей", - цитирует сообщение пресс-службы регионального Минздрава Интерфакс.

Чтобы спасти девушку, очевидцы нашли раскладную лестницу. По ней один из них поднялся в окно и помог будущей матери выбраться.

В результате пожара пострадали 14 человек, 6 из них госпитализированы. В здании располагались несколько кафе, магазин, офисы и стоматологическая клиника.

Главное сегодня
Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.