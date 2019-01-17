Пожар в Перми: спасенная беременная женщина родила

Ее увезли с места происшествия и госпитализировали

Женщина, которую спасли во время пожара в офисном центре в Перми 17 января, родила. Сообщается, что она находилась на девятом месяце беременности.

"Женщина родила. Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей", - цитирует сообщение пресс-службы регионального Минздрава Интерфакс.

Чтобы спасти девушку, очевидцы нашли раскладную лестницу. По ней один из них поднялся в окно и помог будущей матери выбраться.

В результате пожара пострадали 14 человек, 6 из них госпитализированы. В здании располагались несколько кафе, магазин, офисы и стоматологическая клиника.