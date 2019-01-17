Путин рассказал о продлении "Турецкого потока"

Путин на встрече с Вучичем заявил, что Россия готова загрузить оба "Северных потока" и "Турецкий поток"

Владимир Путин в четверг с официальным визитом в Сербии. Белград приветствовал президента транспарантами и плакатами в цветах российского флага. Глава нашего государства, как показывают опросы, уже долгое время остаётся в Сербии самым популярным зарубежным политиком, передает "ТВ Центр".

Значимость визита подчеркивает и то, что у трапа самолёта Владимира Путина встретил президент Сербии Александр Вучич. Из аэропорта лидеры направились к Мемориалу освободителям города. Возложили венки к памятнику советскому солдату. Осенью этого года будет отмечаться 75-летие освобождения Белграда от нацистских оккупантов войсками Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии.

Перспективы развития российско-сербских отношений обсуждались на двусторонней встрече Владимира Путина и Александра Вучича, а затем на переговорах с участием членов делегаций. Было отмечено успешное развитие экономических связей - прежде всего, в энергетике, сфере высоких технологий, в развитии транспорта, туризме, военно-технической области.

"Не последнюю роль играют в наших отношениях и гуманитарные, культурные связи, образовательные. Мы продолжаем взаимодействовать в военной области, в сфере безопасности, работают правоохранительные органы совместно, генеральные прокуратуры, что тоже очень важно. Мы продолжаем готовить и сербские кадры. Когда я сказал о сотрудничестве в военной области, то, вы знаете, мы не только поставляем военную технику, но и приобретаем военное имущество в Сербии, в том числе и боевое, боевую технику", - отметил Путин.

Президент также рассказал, что Россия готова вложить 1,4 миллиарда долларов в проект продолжения "Турецкого потока" через Сербию.