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Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе

19:56
  • четверг
  • 17 января 2019

Мэр Москвы рассказал о проекте реконструкции Волоколамского шоссе

В четверг в Москве открылось движение по новой эстакаде на пересечении Волоколамского шоссе с улицей академика Курчатова. Это один из самых сложных транспортных узлов на северо-западе столицы. Протяженность дорог, построенных при сооружении путепровода, превысила полкилометра. Работы завершены на год раньше проектного срока. За ударный труд строителей поблагодарил Сергей Собянин.

Почти без паузы вслед строительной техникой – она традиционно открывает движение – по новой развязке поехала бесконечная вереница легковых авто. Удобный маршрут водителям оперативно подсказывал навигатор. Впрочем, были и те автолюбители, которые знали об обновлении на карте Москвы.

Двухполосная развязка уводит часть автомобилей с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова. По сути, появился быстрый левый поворот с вылетной магистрали при движении из центра столицы – к районам Покровское-Стрешнево и Щукино.

До открытия эстакады водители вынуждены были совершать разворот в районе канала имени Москвы. До него примерно 2 с половиной километра. Такой маршрут занимал лишние 10-15 минут. И это в середине дня. В часы пик еще больше времени.

Протяженность виадука – 340 метров. Непосредственно возведение эстакады началось в январе 2018 года. Строительство шло над одним из самых загруженных столичных шоссе. Летом работы полностью останавливались на время проведения чемпионата мира – ведь рядом находится стадион "Спартак". Но при этом сдать объект удалось значительно раньше намеченного срока.

"Достаточно сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотные эстакады, которые по большому в разы уменьшат перепробег и личного автотранспорта и общественного. Улучшат транспортное обслуживание двух прилегающих районов", - заявил Собянин.

На участке Волоколамки от улицы Академика Курчатова до МЦК на этом этапе были реконструированы больше трех с половиной километров дороги. Улучшение должны почувствовать не только водители, но и пассажиры общественного транспорта, и пешеходы.

Реконструкция Волоколамского шоссе – один из главных проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры на северо-западе столицы. В самом начале был построен крупнейший в Москве Алабяно-Балтийский тоннель. А для запуска МЦК были обновлены автомобильный и трамвайный путепроводы.

Сейчас работы продолжаются на двух участках вылетной магистрали - от МКАД до реки Сходни и непосредственно на развязке Волоколамки и кольцевой автодороги. Закончить реконструкцию шоссе планируют в 2021году.

Егор Киселёв, Александр Медведев, Владимир Черных, Александр Савин, "ТВ Центр".

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