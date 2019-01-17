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На реке Бурея полевым лагерем встали войска

19:56
  • четверг
  • 17 января 2019

С гор сошёл оползень и практически полностью перекрыл Бурею в месте слияния с рекой Средний Сандар

Режим ЧС решено ввести с пятницы в Бурейском районе Амурской области. Причина - сход оползня. Горная порода перегородила русло реки Буреи. Пока опасности случившееся не представляет. Отмечается лишь падение уровня в воды в водохранилище Верхнебурейской ГЭС.

Но с приходом весны ситуация резко изменится. Сейчас сложно предугадать, как поведет себя полноводная река, но, по мнению гидрологов, в зоне подтопления могут оказаться несколько поселков. Чтобы избежать этого, в регионе началась масштабная спецоперация с привлечением военных.

Подробности – в репортаже Дмитрия Гусева.

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