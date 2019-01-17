Убийца Дениса Тена расплакался во время приговора

Обвиняемых в убийстве известного фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам колонии

В четверг в Алма-Ате суд поставил точку в нашумевшем деле об убийстве призера сочинской Олимпиады фигуриста Дениса Тена. В июле прошлого года он застал двух воров, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. Завязалась драка. Тен получил смертельное ножевое ранение. Теперь оба нападавших отправлены в колонию, где проведут по 18 лет. Еще одна фигурантка этого дела - сообщница преступников - приговорена к 4 годам лишения свободы.

По 18 лет колонии каждый получили Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Суд признал их виновными в смерти Дениса Тена. Окончательный вердикт судья произнёс в присутствии обвиняемых, а также десятков журналистов. Была в зале и мать известного казахского фигуриста.

Кудайбергенову вменили разбой, убийство и кражу. Это он снял зеркала с автомобиля фигуриста и попытался с ними сбежать. В тот момент Денис Тен оказался рядом. Он бросился к грабителю и хотел его задержать. Но на помощь подельнику подоспел Киясов и нанёс Денису оказавшиеся смертельными ножевые ранения.

В ходе следствия обвиняемый заявил, что убивать не планировал, думал просто испугать спортсмена. На скамье подсудимых в четверг был ещё один человек: Жанар Толыбаева. Суд счёл, что она в момент совершения преступления находилась неподалёку и должна была предупредить подельников о приближении владельца машины или прохожих. Её приговорили к четырём годам лишения свободы. Толыбаева сейчас на седьмом месяце беременности, во время прений, которые прошли за день до объявления приговора, она заявила, что наказание считает слишком строгим.

Потерпевшая сторона, напротив, считает такое наказание для подсудимой слишком мягким. И даже больше: адвокат Оксаны Тен - матери погибшего фигуриста - заявил, что это Толыбаева, по их мнению, организовала преступление, а потому должна была получить срок не меньше своих пособников.

Но на этом родственники Дениса Тена не считают дело завершённым. Параллельно с расследованием Антикоррупционный комитет Казахстана проводил досудебную проверку в отношении двух полицейских. Они оказались очевидцами драки. Во время следствия инспекторы заявили - они не думали, что это настоящая потасовка. Якобы, всё выглядело так, будто друзья шутливо толкаются. Полицейских так и не признали виновными. Но Оксана Тен считает, что они проявили халатность и даже могли присутствовать на месте преступления для прикрытия преступников. Она намерена подать новое заявление в суд.

Убийство фигуриста летом прошлого года повергло всех в шок. Дениса даже успели довезти до больницы. Но у него была задета бедренная артерия, он потерял три литра крови - врачи просто не могли уже ничего сделать. Именно благодаря Тену фигурное катание в Казахстане стало очень популярным видом спорта. Скромный, воспитанный молодой человек быстро стал кумиром для многих начинающих спортсменов. В копилке Тена была бронзовая медаль Олимпиады в Сочи, серебро и бронза Чемпионатов мира. Он строил большие планы на будущее, ведь ему было всего 25.

Евгения Карих, "ТВ Центр".