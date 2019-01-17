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Бирюков: около 7 тыс единиц техники вышли на уборку снега в Москве

18:29
  • четверг
  • 17 января 2019

Коммунальщики очищают город от снега

На улицы Москвы вышло семь тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам снегопад, который начался в столице около полудня четверга, продлится до двух-трех часов ночи. "За это время в Москве ожидается прирост снега до 5 сантиметров. С началом снегопада на улицы города выведены около 7 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники", - сказал Бирюков. 

По его информации, с начала января в городе выпал 31 сантиметро снега при месячной норме в 37 сантиметров.

 В Москве проведена противогололедная обработка дорог и общественных пространств. "Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворовых территорий, пешеходных зон", - приводит его слова ТВЦ.Ru.

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