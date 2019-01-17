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Неожиданные результаты экспертизы по делу дознавательницы из Уфы

19:58
  • четверг
  • 17 января 2019

На ее одежде найдены следы эпителия четырех женщин

Адвокат одного из обвиняемых по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы Рустам Ибрагимов раскрыл данные о результатах экспертизы. Он отметил, что недавно его вызвали к следователю для ознакомления с ними.

Согласно результатам экспертизы, на одежде пострадавшей найдены следы эпителия четырех женщин, а не мужчин. Ибрагимов отметил, что речь может идти о следах самой потерпевшей, либо ее матери или подруги. Также это могут быть эпителии коллеги-свидетельницы. У женщин повторно взяли пробы.

При этом он не понимает, зачем "повторно все это устраивать", передает "Московский комсомолец". "От нас что-то скрывают? Или тянут время?" — отметил он. Защитник добавил, что, если на одежде нет следов обвиняемых, то их нельзя держать под стражей.

В Уфе в ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела полиции по Уфимскому району трое экс-полицейских изнасиловали девушку-дознавателя. По этому факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Арестованные находятся в СИЗО.

 

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