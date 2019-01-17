Неожиданные результаты экспертизы по делу дознавательницы из Уфы

На ее одежде найдены следы эпителия четырех женщин

Адвокат одного из обвиняемых по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы Рустам Ибрагимов раскрыл данные о результатах экспертизы. Он отметил, что недавно его вызвали к следователю для ознакомления с ними.

Согласно результатам экспертизы, на одежде пострадавшей найдены следы эпителия четырех женщин, а не мужчин. Ибрагимов отметил, что речь может идти о следах самой потерпевшей, либо ее матери или подруги. Также это могут быть эпителии коллеги-свидетельницы. У женщин повторно взяли пробы.

При этом он не понимает, зачем "повторно все это устраивать", передает "Московский комсомолец". "От нас что-то скрывают? Или тянут время?" — отметил он. Защитник добавил, что, если на одежде нет следов обвиняемых, то их нельзя держать под стражей.

В Уфе в ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела полиции по Уфимскому району трое экс-полицейских изнасиловали девушку-дознавателя. По этому факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Арестованные находятся в СИЗО.