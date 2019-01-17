Визит большого друга: почему в Сербии так тепло встретили Путина

Президента России жители Белграда встречали аплодисментами

Президент России в четверг с официальным визитом в Сербии. На переговорах Владимира Путина и президента балканской республики Александра Вучича обсуждались перспективы развития двусторонних связей, и ряд международных проблем.

Едва только российский борт номер один приземляется в аэропорту Николы Теслы, становится известно: всю дорогу от сербской границы его сопровождала эскадрилья истребителей МиГ-29. Вот они – на фото из салона самолета. У трапа российского президента встречает лично его сербский коллега Александр Вучич. Согласно дипломатическому протоколу, это свидетельство высшей степени уважения. Не формальность. Визит большого друга - только так называют в Сербии приезд Владимира Путина.

Российский лидер приглашает сербского прокатиться на личном лимузине Aurus – это наша, отечественная разработка. Кортеж держит путь к монументу освободителям Белграда. Здесь покоятся советские воины, павшие в 1944 году в боях за город. Общая память – и в России и в Сербии знают, как это важно. Владимир Путин и Александр Вучич возлагают к мемориалу цветы.

Правительственный комплекс – следующая точка визита. На площади – красная дорожка, почетный караул, члены делегаций. Здесь российского президента тоже приветствуют со всеми возможными государственными и военными почестями.

После Владимир Путин и Александр Вучич проходят в палату Сербии, где проведут переговоры. Здесь все говорит о важности этой встречи. Торжественные марши, гимны двух государств, залпы в воздух.

Для Владимира Путина и Александра Вучича это уже 14-ая встреча за неполные два года. Важно, что такой невероятно интенсивный диалог ведется с уважением друг к другу, говорит российский президент. И это приносит результаты. Отношения государств крепнут, товарооборот растет. Успешно реализуются совместные проекты в самых разных сферах.

"Господин президент, вы много сделали за последнее время, годы для развития сербско-российских отношений. И у меня сегодня будет благоприятная возможность, которая доставит мне удовольствие, вручить вам госнаграду РФ за все, что вами было сделано на этом благородном поприще", - отметил Путин.

В ответ сербский лидер даже отступает от протокола и благодарит коллегу не на родном языке, а по-русски. И тет-а-тет без камер, и потом - на встрече в так называемом расширенном составе, при участии членов делегаций, сотрудничество обсуждают уже более подробно. Космические, инновационные, оборонные, транспортные проекты. Подписано сразу 25 соглашений, среди которых – договор о создании в Сербии совместного с Россией ядерного центра. Вопросам энергетики - особое внимание. Сербия хочет присоединиться к российской газотранспортной сети. Хочет, чтобы "Турецкий поток" повернул на север. Потому как заинтересована в дешевом российском газе. Покупать дорогой сжижженый из Америки отказывается, несмотря на давление Запада. Россия готова к сотрудничеству, говорит Владимир Путин.

Спрос на российский газ в Европе настолько высок, продолжает российский лидер, что не исключена и возможность сохранения украинского транзита.

Обсуждали и геополитические вопросы – в первую очередь, Косово. Ситуация там вновь обострились. В ноябре албанские сепаратисты ввели 100%-ный тариф на импорт товаров из остальной части Сербии. А еще взяли курс на создание собственной армии. Позиция России здесь принципиальная, закрепленная, к слову, в резолюции ООН. Независимость автономии Москва не признаёт. Но примет любой сценарий, при условии, что он устроит и власти Сербии, и представителей края.

"К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку, и, прежде всего, имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косова", - сказал российский президент.

Белград поддержку Москвы очень ценит. Не вступает в НАТО и не присоединяется к антироссийским санкциям. Редкую по нынешним временам для европейского политика смелость Владимир Путин отмечает, вручая коллеге орден Александра Невского.

Путина в Сербии действительно без преувеличения любят. Согласно соцопросам, его рейтинг здесь не ниже, чем у Вучича. Людские реки в центре Белграда – в его честь. Десятки тысяч человек собрались, чтобы лично поприветствовать российского президента.

Весь день люди шли к Храму святого Саввы. Величественное сооружение наглядный пример не просто сотрудничества – духовного родства двух народов. Собор этот сербы возводят дольше века, а теперь российские художники завершают его убранство. Гигантский купол уже украшен изображением спасителя, апостолов и архангелов. Никакой росписи – только мозаика. Такого нет больше нигде в мире. К концу года разноцветными осколками смальты покроют все стены. О совместных проектах Владимир Рутин вспоминает ещё раз на торжественном ужине. И поднимает бокал за перспективы сотрудничества.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр", Белград, Сербия.