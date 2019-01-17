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США защитят Аляску новейшими ракетами

20:57
  • четверг
  • 17 января 2019

Трамп анонсировал размещение новых станций перехвата ракет

США разместят на Аляске ещё 20 перехватчиков наземного базирования и дополнительные радары для немедленного обнаружения иностранных ракет. Об этом заявил в четверг Дональд Трамп, представляя новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО, передает "ТВ Центр".

По словам хозяина Белого дома, теперь в Соединённых Штатах начинается совершенно новая эра противоракетной обороны.

"Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет" - заявил Трамп.

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