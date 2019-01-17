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Мужчина не смог выбраться из горящих гаражей в Москве

21:27
  • четверг
  • 17 января 2019

В Северном Медведкове произошел крупный пожар

Сотрудники ГСУ Следственного комитета России по Москве приступили к доследственной проверке по факту гибели человека в результате возгорания на севере столицы. Пожар произошел днем, 17 января на территории автомобильной стоянки, расположенной в Полярном проезде.

После тушения возгорания было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Согласно предварительным данным, он производил сварочные работы с использованием газового баллона.

Как рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова, для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Пожар произошел на площади 300 квадратных метров. При этом в одном из гаражей произошел взрыв. Позднее возгорание ликвидировали, сообщает Агентство "Москва".

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