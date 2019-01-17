Кустурица заговорил с Путиным о политике

Прославленный режиссер Эмир Кустурица поделился с Владимиром Путиным мнением о ситуации в Сербии

В Белграде Владимир Путин встретился с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Глава российского государства поздравил его с победой на выборах осенью прошлого года, передает "ТВ Центр".

По их итогам Додик вошёл в президиум от боснийских сербов, а затем был избран председателем. Собеседники отметили, что отношения России с Боснией и Герцеговиной успешно развиваются. Милорад Додик заявил, в частности, что республика готова присоединиться к проекту "Турецкий поток".

Владимир Путин также пообщался в неформальной обстановке со знаменитым кинорежиссёром Эмиром Кустурицей. Тот, в числе других видных деятелей культуры Сербии, был приглашён на торжественный приём по случаю визита президента России.

По словам Кустурицы, он обсудил с Путиным идею независимой объединенной Сербии.