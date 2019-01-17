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Муж Елизаветы II сел за руль и перевернулся (видео)

22:19
  • четверг
  • 17 января 2019

Принц Филип шокирован произошедшим

В Великобритании герцог Эдинбургский и супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП. Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился 97-летний принц Филип, перевернулся неподалеку королевского поместья Сандрингем в Норфолке.

На помощь к нему тут же прибежали свидетели аварии. Они помогли ему выбраться из машины. Британские СМИ отмечают, что Филип вернулся в Сандрингем, куда ему вызвали врача. Однако пресс-секретарь Букингемского дворца отметил, что муж королевы в результате аварии не пострадал.

При этом герцог шокирован тем, что произошло, передает сайт ITV News. Обстоятельства произошедшего и состояние здоровья герцога выясняют специалисты.

Принц Филип отошел от исполнения официальных обязанностей в 2017 году. Несмотря на возраст, он все еще водит машину сам.

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