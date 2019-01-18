ИГ делает себе рекламу на трагедии в Магнитогорске

Террористы запрещенной в России организации заявили о своей причастности к взрыву

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" решили пропиариться на трагедии в Магнитогорске. Террористы заявили о своей причастности к взрыву газа в российском городе.

Сообщения боевиков активно распространяют соцсети и телеграм-каналы. Первой о заявлении ИГ (запрещена в России) рассказала организация SITE Intelligence Group, занимающаяся отслеживанием активности боевиков в Сети.

В заявлении террористов говорится, что сторонники группировки заложили взрывчатку в многоэтажке и привести бомбу в действие. Долгое молчание боевики объяснили опасением за безопасность организаторов взрыва. При этом террористы не дают никаких подробностей произошедшего, кроме того, что неоднократно писалось в российских СМИ.

Напомним, в одной из многоэтажек Магнитогорска 31 декабря прогремел взрыв бытового газа. Жертвами стали 39 человек. К 4 января следователи изучили завалы здания и официально сообщили, что следов взрывчатки на месте трагедии не обнаружено.