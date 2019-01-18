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Российские военные накормили и согрели сирийцев

09:07
  • пятница
  • 18 января 2019

Жителям Алеппо вручили хлеб и одеяла

Российские военные доставили партию продовольствия в северные районы провинции Алеппо. Это уже третья подобная акция в окрестностях города Манбидж.

Совсем недавно эту территорию  покинули вооруженные отряды курдов. Район начала патрулировать российская военная полиция.  Местным жителям, среди которых много семей с детьми, передали 500 продуктовых наборов, в них входят мясные консервы, сахар, мука, рис и чай. Также военные привезли 300 одеял, отмечает "ТВ Центр".

"По договоренности с местной администрацией  проводим сегодня гуманитарную акцию  на базе школы местной деревни. По договоренности сегодня у нас выдача  500 гуманитарных продовольственных наборов. Выдаем, конечно, сегодня хлеб, потому что хлебопекарня в данном районе отсутствует", - сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский.

В ЦПВС рассказали, что в ближайшие дни проведут встречи со старейшинами других поселков в этом районе, чтобы определить, кому  в первую очередь требуется гуманитарная помощь и в чем больше всего нуждаются люди.

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