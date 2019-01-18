Высланная из России украинская журналистка сделала заявление

Бойко уточнила принадлежность Крыма

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко в суде ответила журналистам на вопрос о принадлежности Крыма.

"Журналисты в суде спросили Елену Бойко - "Чей Крым?". Она ответила - российский!", - передает слова Бойко журналист PolitRussia Руслан Осташко.

Суд Львова арестовал Бойко на 60 суток. Заседание проходило поздно. Адвокат журналистки Ярослав Гандзюлевич предложил "покусаться" – поднять вопрос об отводе судьи, заседание бы отложили и это дало бы право заявить, что суд в течение 36 часов не избрал меру пресечения. Но Бойко не стала возражать против ареста, поскольку считает, что в СИЗО для нее будет безопаснее, чем на свободе во Львове. Женщине постоянно приходят угрозы. Собственно, это и стало причиной отъезда журналистки в Россию в 2014 году, объяснил адвокат.

Бойко депортировали из России за нарушение правил пребывания в стране и 16 января отправили на Украину. После этого ее сразу же задержали сотрудники СБУ и обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.