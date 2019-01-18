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Facebook уличили в цензуре после скандала со Sputnik

08:48
  • пятница
  • 18 января 2019

Из соцсети удалены сотни аккаунтов, связанных с российским агентством

Администрация социальной сети Facebook заблокировала несколько официальных страниц и удалила сотни аккаунтов, связанных с информационным агентством Sputnik.

Судя по комментариям администрации соцсети, главное обвинение - принадлежность Sputnik к российским СМИ. Действия руководства компании Facebook главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян назвала цензурой, передает "ТВ Центр". И это далеко не первый случай давления на российские СМИ.

Один из недавних - расследование британского медиарегулятора Ofcom, по итогам которого там заявили, что RT якобы нарушает требования Вещательного кодекса в ряде своих сюжетов, например, о ситуации на Украине и в Сирии или по делу Скрипалей. Хотя сам Ofcom подтвердил, что телеканал предоставлял альтернативные точки зрения на события. Обвинения в RT назвали неправомерными, заявив, что намерены обжаловать решение медиарегулятора в суде.

"Все те обвинения, которые против нас выдвинуты, я вас уверяю, если бы в России против любого медиа были выдвинуты хоть на один процент похожие обвинения, это было бы истерикой на весь мир на пару месяцев. Мы консультировались с юристами, у нас есть все шансы сделать это решение обратимым", - прокомментировала Симоньян.

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