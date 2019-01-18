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Путин заговорил по-сербски

08:36
  • пятница
  • 18 января 2019

Президент обратился к людям, собравшимся у Храма Святого Саввы

Двусторонние связи России и Сербии и ситуация на Балканах стали главными темами разговора на высшем уровне в Белграде. Визит Владимира Путина в Сербию воспринимают как историческое событие, на улицах президента встречали десятки тысяч людей, большой интерес и у мировых СМИ: аккредитовались более 700 журналистов из полутора сотен медиа.

Сама программа визита постоянно напоминала о тесной исторической связи народов России и Сербии. Один из масштабных совместных проектов - строительство Храма Святого Саввы. Возводить его начали  более 100 лет назад. С оформлением внутреннего убранства сейчас помогают российские спонсоры и художники. Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и Патриархом Иринеем Владимир Путин осмотрел храм, передает "ТВ Центр". Об этапах работ высоким гостям рассказал автор проекта. Лидеры также приняли участие в символической церемонии - закрепили на панно с изображением Спасителя детали мозаики цветов национальных флагов.

"Все, теперь вы в бригаде!" - пошутил художник.

"Когда за зарплатой?" – отреагировал Путин.

"В начале месяца", - ответил автор проекта.

"Нет, подобные вещи мы будем делать бескорыстно", - сказал президент России.

Выйдя из храма к многотысячной толпе, Путин взял микрофон. "Спасибо вам за поддержку", - сказал он по-сербски.

Находясь в Белграде, Путин также побеседовал с известным режиссером и музыкантом Эмиром Кустурицей. Повестка визита российского президента в Сербию была насыщенной. Впечатляющей оказалась и ее деловая часть. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра".

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Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
Владимир Путин в храме Святого Саввы в Белграде
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