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"Вучич - двуликий Янус": эксперт о политике сербского президента

12:00
  • пятница
  • 18 января 2019

Дмитрий Бабич прокомментировал отношения Москвы и Белграда, а также вероятность вхождения Сербии в ЕС и НАТО

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили визит президента России Владимира Путина в Белград, перспективы вхождения Сербии в ЕС и косовский конфликт. Своим мнением с ведущим Алексеем Фроловым поделился Дмитрий Бабич, политический обозреватель радио Sputnik в составе МИА "Россия сегодня".

Сербия стала центром европейских новостей. Освещать приезд российского лидера в Белград и его встречу с сербским коллегой Александром Вучичем приехали более 700 журналистов из 160 СМИ. В кадре главы государств всячески подчеркивали, что это встреча двух братских народов. Однако линия Вучича о том, что "Сербия хочет в ЕС, но не хочет в НАТО" не может остаться незамеченной для России.

"У нас была не самая лучшая история в отношении Сербии в 90-е годы. И с Сербией, и с Черногорией. Это нужно признать. И может быть не требовать от наших друзей слишком многого", - заявил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Бабича смотрите в видео.

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