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Под Москвой врачи скорой поели в кафе и прошли мимо упавшего в обморок посетителя

08:44
  • пятница
  • 18 января 2019

Закончив трапезу и сходив на улицу, медики все же занялись больным

В подмосковном городе Одинцово сотрудники скорой помощи проигнорировали упавшего в обморок мужчину. Инцидент произошел в ресторане быстрого питания.

Медики прошли мимо лежащего у входа мужчины, заказали еду, поужинали и спокойно вышли из кафе снова, не обратив внимание на человека, которому стало плохо. Все произошедшее записали на видео посетители заведения. Запись опубликована в паблике "Типичное Одинцово".

Сотрудники скорой вернулись к мужчине без сознания только через 15 минут. Врачей сопровождала полиция. О судьбе потерявшего сознание человека данных нет.

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