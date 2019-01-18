ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диана Арбенина экстренно госпитализирована

09:13
  • пятница
  • 18 января 2019

Артистку выхаживают французские врачи

Российская певица Диана Арбенина попала в больницу после катания на лыжах во Франции. Что именно произошло, артистка не рассказала.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!", - обратилась Арбенина к подписчикам в Instagram.

Фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления. "Надеюсь, косточки целы!!! Безумие придется остановить. Хотя бы на время! Здоровья вам!!!", "Диана Сергеевна, скорейшего выздоровления!", "Вы же даже еще до мотоцикла не добрались (( с весны беспокоиться предполагалось (Выздоравливайте! Надеюсь дети не перепугались". (Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)

Главное сегодня
Диана Арбенина
Диана Арбенина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.