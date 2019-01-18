Диана Арбенина экстренно госпитализирована

Артистку выхаживают французские врачи

Российская певица Диана Арбенина попала в больницу после катания на лыжах во Франции. Что именно произошло, артистка не рассказала.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!", - обратилась Арбенина к подписчикам в Instagram.

Фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления. "Надеюсь, косточки целы!!! Безумие придется остановить. Хотя бы на время! Здоровья вам!!!", "Диана Сергеевна, скорейшего выздоровления!", "Вы же даже еще до мотоцикла не добрались (( с весны беспокоиться предполагалось (Выздоравливайте! Надеюсь дети не перепугались". (Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)