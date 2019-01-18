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Истерику Насти Рыбки в Шереметьево сняли на видео

09:27
  • пятница
  • 18 января 2019

Рыбку пришлось усадить в инвалидную коляску, чтобы вывезти из "Шереметьево"

В Сети появилось видео задержания Насти Рыбки (Анастасию Вашукевич) в столичном аэропорту "Шереметьево".

На кадрах видно, как Рыбка со словами "я не хочу никуда ехать" активно сопротивляется правоохранителям. Сначала оперативники попытались усадить девушку в инвалидную коляску, а затем просто выволокли под руки из помещения.

Настю Рыбку, ее напарника Алекса Лесли (Александра Кириллова) задержала полиция Таиланда в феврале прошлого года. Их обвинили в организации секс-тренинга и нарушении трудового законодательства страны. В январе 2019 года суд в Паттайе приговорил ее к условному сроку и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в следственном изоляторе.

Накануне фигуранты дела приземлились в Москве, их сразу же задержали по статье вовлечение в занятия проституцией.

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