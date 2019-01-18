Названы опасные для жизни моющие средства

При выборе средства для посуды стоит обратить внимание на состав

При выборе моющего средства для посуды стоит обратить внимание на состав. Свой выбор лучше остановить на тех товарах, где нет хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Об этом сообщили в Роскачестве.

Перечитывать состав стоит даже на уже привычных средствах, так как производители могут заменять компоненты, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение экспертов. Россиянам, подверженным аллергии, лучше отдавать предпочтения составам без отдушек и ферментов.

Бытовая химия делится на две группы: органическая и неорганическая. В большинстве неорганических средств главным компонентом являются поверхностно активные вещества (ПАВ). Анионные ПАВ - самые дешевые, но и наиболее агрессивные. Неионогенные - самые безопасные, эти ПАВ также биоразлагаемы.

В органической бытовой химии используются вещества растительного происхождения, которые полностью растворяются в воде. Такая продукция обязательно должна быть промаркирована, например, знаками Ecogarantie, Eco Label и QAI.

Накануне сообщалось о вреде чеков. Испанские медики обнаружили, что термическая бумага опасна для жизни и здоровья.