Жителям Чечни простили 9 млрд долга за газ

Требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность

В Грозном суд обязал местный филиал "Газпрома" списать задолженность населения за газ. Согласно информации сайта прокуратуры Чеченской республики, жителям прости долги на сумму девять миллиардов рублей.

Прокуратура пояснила, что в ходе проверки было установлено, что газовая компания, нарушая закон, не составляла документы, необходимые для списания долгов с грозненцов. В результате долг стало невозможно взыскать "в силу истечения сроков исковой давности", передает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли вызвать протесты.