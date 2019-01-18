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В Москве злоумышленник забрал у друга жизнь и машину

10:05
  • пятница
  • 18 января 2019

Мужчину вывело из себя то, что приятель никак не хотел возвращать деньги

Правоохранительные органы задержали в Москве подозреваемого, который убил своего знакомого из-за долга в 200 тысяч рублей. По его словам, он никак не хотел возвращать деньги.

Инцидент произошел вечером 17 января возле жилого дома по улице Главная. Мужчины сидели в машине. Злоумышленник ударил водителя ножом, а затем убежал. Позже он вернулся к автомобилю и угнал его. Тело пострадавшего нашли возле подъезда. На вид ему было 35-40 лет.

Спустя некоторое время нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.

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