В Москве злоумышленник забрал у друга жизнь и машину

Мужчину вывело из себя то, что приятель никак не хотел возвращать деньги

Правоохранительные органы задержали в Москве подозреваемого, который убил своего знакомого из-за долга в 200 тысяч рублей. По его словам, он никак не хотел возвращать деньги.

Инцидент произошел вечером 17 января возле жилого дома по улице Главная. Мужчины сидели в машине. Злоумышленник ударил водителя ножом, а затем убежал. Позже он вернулся к автомобилю и угнал его. Тело пострадавшего нашли возле подъезда. На вид ему было 35-40 лет.

Спустя некоторое время нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.