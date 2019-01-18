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Выявлена тесная связь русофоба Зеленского с Москвой

10:33
  • пятница
  • 18 января 2019

Кандидат в президенты Украины имеет кинобизнес в России

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сохранил бизнес в России, хотя ранее он заявлял о его закрытии.

По данным "Газеты.Ru", юморист является сооснователем кипрской компании Green Famіly Ltd, которая в свою очередь учредила три кинокомпании – "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Они находятся в России.

Президентский выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении принять в них участие в новогоднюю ночь. Согласно оценке экспертов, юморист входит в пятерку лидеров президентской гонки. Однако украинские политики к кандидатуре Зеленского относятся скептически. В начале января бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что комик и другие кандидаты занимаются разжиганием русофобии.

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