Названо место крушения Су-34

Судьба второго самолета пока неизвестна

Один из самолетов Су-34, которые столкнулись в небе над Дальним Востоком в пятницу, упал в море. Место предположительного падения назвал источник РИА Новости в силовых структурах.

Предварительно, истребитель рухнул в море в Татарском проливе между Хабаровским краем и Сахалином. В настоящее время, по словам собеседника агентства, организован поиск. Летевший рядом второй борт "видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования".

ЧП произошло во время полетов в Хабаровском крае. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе. Официально в Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.

Судьба экипажей также пока неизвестна. По данным источников информагентств, они живы, им удалось катапультироваться.

Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами.