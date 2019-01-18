Астрономы предупредили о столкновении астероида с Землей

Названа дата возможной катастрофы

Ученые Санкт-Петербургского университета подготовили доклад, в котором определили дату падения на Землю крупного астероида Апофиса. До столкновения он несколько раз пролетит на близком к нашей планете расстоянии.

"Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное – в 2068 году", – цитирует тезисы доклада РИА Новости.

Кроме того, астероид приблизится к Земле в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году – на 760 тысяч километров и в 2060 году – на 5 миллионов километров.

Ранее ученые NASA предупреждали о столкновении Апофиса с Землей в 2068 году. Однако установили, что вероятность угрозы не превышает 2,3 на миллион.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт не видит повода для паники в приближении астероида. По его мнению, угрозы столкновения нет.

"Здесь уже все ясно: Апофис не попадет в Землю, пролетит мимо на безопасном расстоянии. Он одно время действительно казался самым опасным небесным объектом, вероятность его попадания в Землю в 2036 году оценивали выше, чем в 2 процента. Это очень много для такого опасного объекта – это смертельная опасность. Однако при пролете рядом с Землей в 2012 году его орбиту удалось уточнить. После этого пролета стало ясно, что в 2036 году он в Землю не попадет, - приводит слова астронома РИА Новости.

Эйсмонт отметил, что орбита астероидов изменяется при близких к Земле пролетах. Апофис не представит угрозы для Земли в ближайшие столетия. При этом он не исключает иных угрожающих планете астероидов.

"Опасным, скорее, может считаться астероид Бенну – его сейчас исследуют американцы. Специально к нему был отправлен аппарат, чтобы совершить на него посадку и взять образцы грунта. В 2023 году этот аппарат вернется к Земле, мы надеемся, с образцами грунта", - подчеркнул астроном.

Он добавил, что в списке опасных для Земли космических объектов сейчас около 20 тысяч астероидов, их орбиты определены. Но ни один из них не столкнется с планетой в ближайшие сто лет.

Размер Апофиса достигает 325 метров. Его обнаружили в 2004 году. Астероид носит имя египетского бога разрушения.