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Подробности столкновения двух самолетов на Дальнем Востоке

11:17
  • пятница
  • 18 января 2019

Один из пилотов найден

Два самолета Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке в пятницу, сообщили в Минобороны. Экипажи бомбардировщиков выполняли учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря.

Самолеты выполняли полет без боекомплекта. 18 января в 08:07 мск в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе между самолетами, экипажи катапультировались.

Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил осуществляют поиск пилотов в районе катапультирования, передает РИА Новости. Как сообщили представители Минобороны, одного из пилотов уже нашли.

"Летчик подает световые сигналы. Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме 4 балла. К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости от района", - говорится в сообщении.

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