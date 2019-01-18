Строители проложили треть железной дороги Крымского моста

Монтаж пролетных строений завершен более чем на 90%

В Крыму завершена прокладка одного из участков масштабной переправы. Километровый тоннель - это часть железнодорожного подхода, который свяжет Крымский мост с транспортными сообщением полуострова. Строительство идёт строго по графику. Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост", строители уложили почти треть рельсов железнодорожной части - это 11 из 38 километров.

Последние сантиметры горной породы падают под натиском строителей. Бригады рабочих несколько месяцев прокладывали этот километровый железнодорожный тоннель. Чтобы ускорить проходку двигались одновременно с севера и юга.

60 тысяч кубометров горной породы на грузовиках уже подняли на поверхность. Впереди работы по укреплению свода, а затем строительство диспетчерского пункта, станции пожаротушения и других объектов.

Тоннель – всего лишь малая часть 18-километрового подхода, который свяжет Крымский мост и железнодорожную сеть полуострова через станцию Багерово. Она сейчас находится на реконструкции. Рядом строят еще один транспортный узел – Керчь-Южная – именно здесь будут разделять пассажирские, грузовые и пригородные потоки.

Сложный рельеф местности требует строительства масштабной инфраструктуры. Земляная насыпь, железнодорожное полотно, прокладка коммуникаций и линий связи, и - самое сложное – 27 искусственных сооружений. В том числе мост и пять путепроводов. Все должно заработать уже к концу года.

Еще одна сложность, помимо рельефа – это археологические находки. Из-за обнаруженного при строительстве древнего поселения первоначальный план пришлось корректировать. Три километра железной дороги пройдут на 140 метров южнее. Это позволит сохранить уникальную усадьбу и некрополь времен Боспорского царства.

"Здесь мы видим в самом лучшем что называется проявлении – опыт античного градостроительства, опыт античного дела, планировки, качество кладок, интерьер помещений – мы здесь видим прекрасный пример высокого античного уровня", - сообщил доктор исторических наук, заведующим отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

При этом подобные корректировки не влияют на жесткие сроки. Объект обещают сдать вовремя. Готовы все железнодорожные опоры Крымского моста. Практически завершена сборка пролетов. На треть уложено железнодорожное полотно. По обе стороны Керченского пролива завершается строительство подходов – это почти 60 километров дорог. На всех объектах задействовано более шести тысяч инженеров и рабочих. После завершения строительства этот масштабный проект позволит увеличить транспортные мощности Азово-Черноморского бассейна. И речь не только о туристическом потоке, Крым наконец-то сможет на полную задействовать свои морские торговые порты.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.