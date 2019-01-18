Порошенко напал на украинца за русскую речь (видео)

Президента Украины перекосило от русской речи, и он потерял над собой контроль

Ограничение свободы слова, многократные притеснения журналистов и силовые методы борьбы со СМИ. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Украину в давлении на СМИ. Согласно опубликованному докладу, только в прошлом году было зафиксировано более 200 нарушений. Киевские власти создают риски и отказываются расследовать случаи нападения на журналистов.

Один из небольших украинских городов, который президент Пётр Порошенко посещает в рамках своего предвыборного томос-тура. Натянутая на лицо улыбка при встрече с жителями тут же спадает, едва в толпе слышится русская речь (см. видео).

Первое лицо в государстве выбивает телефон. Пожалуй, лучшая иллюстрация к тому, что в сфере защиты прав человека Украина движется назад. Это слова заместителя директора Human Rights Watch - из доклада, который организация опубликовала по итогам прошлого года. По ее данным, 2018 год в Незалежной характеризовался многочисленными нападениями на активистов, критиков власти и журналистов.

"Власти придерживались курса на ограничение свободы выражения мнений, свободы информации и свободы СМИ, оправдывая его необходимостью противостоять российской агрессии на востоке страны и антиукраинской пропаганде Кремля", - говорится в сообщении HRW.

Российским журналистам на Украине тоже выкручивают руки. Наших корреспондентов разворачивают прямо на границе в аэропорту, ставя штамп в паспорте "Въезд запрещён". Наших коллег с других каналов задерживают без всякого повода и депортируют под надуманными предлогами. Охота на ведьм идёт и среди украинских активистов. Облитая серной кислотой депутат Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк пыталась бороться с коррупцией в местной власти.

"Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что смотрюсь лучше, чем справедливость и правосудие на Украине. Потому что их сейчас никто не лечит", - сказала она.

Это, по сути, ее предсмертный приговор собственной стране. Спустя несколько дней Екатерина скончалась. Тех, кто пишет и говорит правду про Донбасс, тоже пытаются заставить молчать. Летом задержали главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. По статье о госизмене ему грозит до 15 лет лишения свободы. О ситуации на юго-востоке Украины в докладе Human Rights Watch тоже написано - и это во многом совпадает с тем, что рассказывают в своих репортажах про Донбасс российские журналисты.

"Обстрелы в зоне линии разграничения вызывают повреждения гражданских домов и инфраструктуры и создают угрозу жизни гражданских лиц. Имеет место дискриминация в отношении жителей контролируемых антиправительственными формированиями районов Донецкой и Луганской областей, которые для получения пенсий и пособий должны регистрироваться как внутриперемещённые лица", - заявили в HRW.

Атаку на свободу слова ведет даже Facebook - там удалили более ста страниц, владельцы которых, как посчитали в соцсети, выдают себя за украинцев и распространяют фейки о ситуации в стране, а на самом деле якобы связаны с Россией. Тотальная зачистка коснулась и журналистов информагентства Sputnik. Заблокированы его официальные страницы в странах Ближнего зарубежья.

"Facebook сам признал в своем собственном заявлении, что никаких претензий собственно к контенту этих страниц нет вообще. Никакие правила Facebook или вообще правила нормальной жизни мы не нарушали. Мы будем счастливы, если Facebook нам разъяснит, чем провинились эти аккаунты, кроме того, что их вели наши сотрудники. Мы этого так и не поняли", - прокомментировала главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня".

На Украине же дошло до полного абсурда - с января в стране увеличили штраф за продажу книг, ввезённых из России без разрешения. Похоже, запретить стремятся все, что так или иначе связано с нашей страной или русским языком. Так что Human Rights Watch еще будет, о чем написать.

Борис Иванин, "ТВ Центр".