Упрямый Трамп остался незащищенным

Из-за шатдауна даже пришлось отменить его выступление в Конгрессе

Бюджетный кризис в США вносит коррективы в планы президента. Дональд Трамп отменяет рабочие поездки. Приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования частично парализовала жизнь в стране. Всему виной скандальный проект американского президента – стена на границе с Мексикой.

Всемирный экономический форум в Давосе теперь уже точно пройдёт без представителей США. Сначала об отмене поездке заявил Дональд Трамп, а теперь и вся американская делегация. Шатдаун, который уже стал самым продолжительным в истории страны, скорректировал планы и лидера демократической партии. Президент дал четко понять, что турне Ненси Пелоси придется отложить.

"В связи с шатдауном я с сожалением сообщаю вам, что ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан откладывается. Если хотите, можете совершить путешествие коммерческим рейсом. С нетерпением жду встречи с вами и еще больше жду, когда, наконец, нам удастся разрешить вопрос безопасности южных границ", - написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Вопрос, который блокировал принятие нового бюджета в декабре прошлого года. Стена на границе с Мексикой, обещанная Трампом, обойдется почти в шесть миллиардов долларов. А ведь с начала приостановки работы правительства страна уже потеряла три с половиной. Демократы уверяют: большинство мигрантов попадают в страну самолётами. Поэтому тратить такие деньги на строительство и не стены вовсе - забора - бессмысленно. Однако хозяин Овального кабинета продолжает настаивать на своём и подсчитывать убытки.

Из-за шатдауна даже пришлось отменить выступление Трампа в Конгрессе. Объяснение простое: секретная служба, которая охраняет главу государства, не получают зарплату. А значит не может обеспечить безопасность первого лица должным образом. Сократить пришлось и часть обслуживающего персонала Белого дома. За резиденцией следят всего полторы сотни сотрудников вместо 360. Закрытыми остаются Государственный департамент, министерства сельского хозяйства, торговли, внутренних дел и городского строительства. Накануне мэр Нью-Йорка обратился к жителям города с просьбой экономно расходовать социальные пособия и готовиться к худшему варианту развития событий.

"Мы на пороге страшного кризиса, последствия которого ощутит каждый житель города. И когда все это закончится - неизвестно. Я должен был бы успокоить людей. Но когда дело доходит до закрытия правительственных учреждений, я не могу этого сделать. Ситуация выходит из-под контроля", - сказал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Всего без зарплаты остаются 800 тысяч госслужащих. Половина уже месяц трудится бесплатно, остальные отправлены в неоплачиваемый отпуск. И провести это время с пользой им вряд ли удастся: музеи, зоопарки и даже бюро бракосочетания закрыты. Возле супермаркетов километровые очереди за бесплатной едой. Консервы, лапша и пакет с овощами - в одни руки. И если у политиков, которые не собираются уступать, с выдержкой все в порядке, то терпение людей явно на пределе.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".