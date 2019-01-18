Россия и Германия обсудили выход США из ДРСМД

Хайко Маас прилетел в Москву спасать договор

Переговоры Сергея Лаврова и его коллеги из Германии Хайко Мааса прошли в Москве. Министры обсудили выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии и на Украине, а также строительство газопровода "Северный поток-2". В нём участвуют западные компании, в том числе из ФРГ, передает "ТВ Центр".

Накануне глава немецкого МИД заявил, что американские санкции не могут помешать реализации проекта. Даже если немецкие партнёры откажутся от участия под давлением США, Москва завершит строительство в одиночку. И в этом случае европейцы не смогут влиять на решения России по транзиту газа через Украину. Маас предложил задуматься над тем, выгодно ли им это.