В Санкт-Петербурге отмечают годовщину освобождения от блокады

В торжественном митинге примут участие больше тысячи человек

В Санкт-Петербурге сегодня отмечают 76-летнюю годовщину освобождения от блокады. Масштабная акция памяти пройдёт у мемориала "Прорыв блокады Ленинграда".

В торжественном митинге примут участие больше тысячи человек. Музей расположен в местах боёв, где в 1943 году прорвали блокаду. По экспозиции провели экскурсию для ветеранов. В пятницу в ходе акции при помощи современных технологий здесь воссоздадут сражения Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр". Также пройдёт памятный концерт.