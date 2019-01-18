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В Санкт-Петербурге отмечают годовщину освобождения от блокады

12:30
  • пятница
  • 18 января 2019

В торжественном митинге примут участие больше тысячи человек

В Санкт-Петербурге сегодня отмечают 76-летнюю годовщину освобождения от блокады. Масштабная акция памяти пройдёт у мемориала "Прорыв блокады Ленинграда".

В торжественном митинге примут участие больше тысячи человек. Музей расположен в местах боёв, где в 1943 году прорвали блокаду. По экспозиции провели экскурсию для ветеранов. В пятницу в ходе акции при помощи современных технологий здесь воссоздадут сражения Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр". Также пройдёт памятный концерт.

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