Самую теплую ночь зимы зафиксировали в Москве

Столбики термометров могут подняться до плюс четырех градусов

Сильные снегопады, метели и температурные аномалии. Экстренные предупреждения из-за непогоды действуют сразу в нескольких регионах России.

В Пензу пришло резкое похолодание, город засыпает снегом. МЧС просит автомобилистов воздержаться от поездок. На дорогах практически нулевая видимость, сугробы и гололедица. Похожая ситуация и в Саратове. Из-за мощного снегопада отменили и задержали десятки рейсов.

С перебоями работает и общественный транспорт. А сейчас режим повышенной готовности ввели в Санкт-Петербурге. Над городом столкнутся сразу два циклона, они принесут небывалые снегопады. Тем временем, непогода покидает столицу. Пятница в Москве оказалась самым тёплым днем с начала зимы - столбики термометров могут подняться до плюс четырех градусов, сообщает "ТВ Центр".