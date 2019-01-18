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Каждый пятый россиянин окунется в прорубь на Крещение

12:41
  • пятница
  • 18 января 2019

В России откроется больше четырех тысяч площадок

У православных христиан - Крещенский сочельник. Во всех храмах страны проходят литургии.  В канун Крещения патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение и Великое освящение воды в Храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".

Вечером многие православные россияне по традиции окунутся в купели. Во всех регионах России откроются больше четырёх тысяч площадок. Они оснащены удобными спусками в воду, специальными настилами на лёд и тёплыми раздевалками. За порядком следят полицейские, дежурят бригады МЧС и врачи. В этом году погружение в освященные водоёмы планирует каждый пятый россиянин.

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