Каждый пятый россиянин окунется в прорубь на Крещение

В России откроется больше четырех тысяч площадок

У православных христиан - Крещенский сочельник. Во всех храмах страны проходят литургии. В канун Крещения патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение и Великое освящение воды в Храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".

Вечером многие православные россияне по традиции окунутся в купели. Во всех регионах России откроются больше четырёх тысяч площадок. Они оснащены удобными спусками в воду, специальными настилами на лёд и тёплыми раздевалками. За порядком следят полицейские, дежурят бригады МЧС и врачи. В этом году погружение в освященные водоёмы планирует каждый пятый россиянин.