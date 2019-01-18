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Спасенный в Магнитогорске младенец заговорил

12:19
  • пятница
  • 18 января 2019

Ваню Фокина через месяц могут выписать из больницы

Одиннадцатимесячного Ваню Фокина, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Состояние ребёнка улучшается на глазах, передает "ТВ Центр". Его могут выписать из больницы уже в феврале. Малыш провёл под завалами на морозе 36 часов. Его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 8 января с закрытой травмой головы, переломами ног и обморожениями. Сейчас врачи говорят, что восстановление идёт успешно, операция маленькому пациенту не потребуется. 

"Сегодня это уже другой совершенно малыш. Улыбающийся. активно гулит, начинает говорить первые слова. Эмоционально очень реагирует на маму. Играет в игрушки. Надеемся, что, может быть, к годику, а годик малышу будет вот в феврале месяце, уже можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях", - заявила Скорцова.

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