ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян защитят от некачественных продуктов

11:02
  • пятница
  • 18 января 2019

Ретейлеры решили сами отрегулировать свою работу

Крупные ретейлеры договорились между собой бороться с фальсифицированным товаром. Торговые сети откажутся от работы с теми поставщиками, чья продукция неоднократно признавалась некачественной. 

Так называемый Кодекс добросовестных практик подписали X5 Retail Group (туда входят "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель"), "Ашан", "Магнит" и "Дикси", а также ассоциации – "Русбренд", "Союзмолоко", "Национальная мясная ассоциация" и другие.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал "Известиям", что таким образом ретейлеры хотят установить равенство всех участников рынка и обезопасить себя от наказаний, которые планирует ввести Роспотребнадзор.

Россельхознадзор и Роскачество неоднократно уличало производителей в том, что они выдают один продукт за другой. Например, вместо трески – минтай, вместо сливочного масла – маргарин. В прошлом году в Роспотребнадзор поступило около 5,9 тысячи сообщений о некачественных товарах на прилавках, 2,3 тысячи из них – это молочная продукция.

Читайте также:
Главное сегодня
Прилавок в магазине
Прилавок в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.