Россиян защитят от некачественных продуктов

Ретейлеры решили сами отрегулировать свою работу

Крупные ретейлеры договорились между собой бороться с фальсифицированным товаром. Торговые сети откажутся от работы с теми поставщиками, чья продукция неоднократно признавалась некачественной.

Так называемый Кодекс добросовестных практик подписали X5 Retail Group (туда входят "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель"), "Ашан", "Магнит" и "Дикси", а также ассоциации – "Русбренд", "Союзмолоко", "Национальная мясная ассоциация" и другие.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал "Известиям", что таким образом ретейлеры хотят установить равенство всех участников рынка и обезопасить себя от наказаний, которые планирует ввести Роспотребнадзор.

Россельхознадзор и Роскачество неоднократно уличало производителей в том, что они выдают один продукт за другой. Например, вместо трески – минтай, вместо сливочного масла – маргарин. В прошлом году в Роспотребнадзор поступило около 5,9 тысячи сообщений о некачественных товарах на прилавках, 2,3 тысячи из них – это молочная продукция.