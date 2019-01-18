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Постаревшую Кейт Миддлтон ткнули носом в красотку Меган Маркл

11:27
  • пятница
  • 18 января 2019

Названа причина, почему Маркл выглядит моложе

37-летняя Миддлтон выглядит старше Маркл, несмотря на то, что они ровесницы. Дерматокосметолог Зоя Евсюкова объяснила, в чем секрет молодости Меган. Эксперт уверена, что у жены принца Уильяма есть генетическая предрасположенность кожи к раннему старению.

"У Кейт Миддлтон более раннее проявление деформационного типа старения. У нее уже выражены брыли и носогубные складки, а также есть признаки эластоза... Из-за этого у герцогини появились морщины и нечеткие контуры", - цитирует бьюти-эксперта портал "Дни.ру".

По мнению Евсюковой, Кейт редко посещает косметолога. Она уделяет слишком мало внимания уходу за кожей.

В отличие от нее, Меган, чтобы сохранить свою молодость, делала "уколы красоты", добавила эксперт. "У нее четкая линия нижней челюсти и подбородка, хорошо выступают скулы, высоко посажены брови. Можно смело сказать, что она делает процедуры для выработки коллагена", - сказала Евсюкова.

Более того, бьюти-эксперт полагает, что супруга принца Гарри прибегала к контурной пластике и биорепарации.

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