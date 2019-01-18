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СКР о фейке ИГ: Приписывают себе все резонансные происшествия

11:20
  • пятница
  • 18 января 2019

Приоритетной версией следователей остается взрыв бытового газа

Следователи продолжают расследование трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва в многоэтажном доме погибли 39 человек.  

Конечные выводы о причине трагедии можно сделать только после проведения комплекса экспертиз и анализа полученных доказательств и показаний, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - цитирует Петренко URA.Ru.

Ранее появилась информация, что ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщил портал, которые отслеживает данные о деятельности террористов.

31 декабря 2018 года в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов - с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.

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