В России появится замминистра по делам Арктики

Владимир Путин обсудил развитие Арктики с Дмитрием Медведевым

Развитие Арктики обсудил в пятницу Владимир Путин. Он принял в Кремле председателя правительства. Дмитрий Медведев подчеркнул, что арктические территории нашей страны обладают высоким ресурсным потенциалом.

Там создаются новые порты и энергетические мощности. В этих районах работает достаточно много россиян. Для них строится комфортное жильё. Однако в стране нет ведомства, которое координирует работу по развитию арктической зоны. Правительство предлагает включить этот вопрос в компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока. Возможно, скорректировав его название. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы", - сказал Медведев.

"То есть Вы считаете – я знаю, что такие предложения тоже были – нецелесообразным создание отдельного федерального органа?" – спросил Путин.

"Я бы исходил из того, Владимир Владимирович, что нужно экономить управленческие ресурсы и, естественно, финансовые ресурсы. Но самое главное, что Министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать", - ответил премьер.

"И внимание сосредоточить на этих проблемах, имея в виду важность этого региона", - указал президент.

"Абсолютно верно. Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону", - предложил председатель правительства. Путин с ним согласился.